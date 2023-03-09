Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Виннипег»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде переиграла «Виннипег Джетс».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Маркус Фолиньо, Фредерик Годро, Райан Хартман и Мейсон Шоу, поразивший пустые ворота.

Хозяева ответили точными бросками Логана Стэнли и Нино Нидеррайтер.

Таким образом, «Миннесота» набрала 81 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Виннипег» с 75 очками расположился на восьмой строчке.