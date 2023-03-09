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Шайба Кузьменко помогла «Ванкуверу» победить «Анахайм»

Россиянин продолжает демонстрировать результативный хоккей.
09 марта 2023 09:02

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на своем льду обыграл «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Ти Джей Миллер, одну из своих шайб забросивший в меньшинстве. Также свою фамилию на табло вписал Андрей Кузьменко.

Гости ответили точными бросками Троя Терри и Брока Макгинна.

«Ванкувер» набрал 59 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Утки» с 51 очком остались на 14-й строчке.

источник: «Советский спорт»
Шайба Кузьменко помогла «Ванкуверу» победить «Анахайм»
Россиянин продолжает демонстрировать результативный хоккей.
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