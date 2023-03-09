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«Адмирал» установил рекорд КХЛ по скорострельности в матчах плей-офф

Хоккеистам дважды за минуту удалось поразить ворота соперников.
09 марта 2023 18:07
автор: Александр Евграфов

«Адмирал» в пятом матче серии 1/4 финала Восточной конференции установил новый рекорд скорострельности в плей-офф КХЛ, сообщается в официальном Telegram-канале лиги.

Встреча против «Салавата Юлаева» проходит в четверг, 9 марта, в Уфе. Игроки «Адмирала» забили две шайбы в ворота уфимцев в дебюте матча. Александр Шевченко открыл счет на 52-й секунде игры, хозяева запросили видеопросмотр, после которого шайба осталась засчитанной, а «Салават Юлаев» получил удаление за задержку игры. И в большинстве Данил Файзуллин отличился на отметке 1 минута 26 секунд.

В данный момент идет второй период. «Адмирал» выигрывает у своего соперника со счетом 3:0.

источник: «Советский спорт»
«Адмирал» установил рекорд КХЛ по скорострельности в матчах плей-офф
Хоккеистам дважды за минуту удалось поразить ворота соперников.
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