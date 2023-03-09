«Ак Барс» выиграл суд у пранкера, выбежавшего на лед во время матча со СКА

Хоккейный клуб «Ак Барс» выиграл суд у казанского блогера Талипа Миннегалиева, который выбежал на лед «Татнефть-Арены» в игре регулярного чемпионата КХЛ в со СКА, сообщается на официальном сайте Мамадышского районного суда Татарстана.

Суд удовлетворил иск клуба, оштрафовав Миннегалиева на 500 тысяч рублей.

17 ноября болельщик перелез через ограждение и выбежал на лед. Он был выведен за пределы площадки службой безопасности, позднее арестован на 10 суток, лишен права посещать спортивные мероприятия на территории России в течение года.

«Ак Барс», оштрафованный согласно регламенту КХЛ, на 500 тысяч рублей, позже подал иск против болельщика.