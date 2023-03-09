«Адмирал» победил «Салават Юлаев» в овертайме и повел в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Адмирала» победили «Салават Юлаев» в пятом матче серии плей-офф КХЛ. Встреча в Уфе завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей.

Счет в матче открыли «моряки», установив рекорд скорострельности КХЛ в матчах плей-офф. Две шайбы были заброшены за 34 секунды. Александр Шевченко открыл счет на 52-й секунде игры, хозяева запросили видеопросмотр, после которого шайба осталась засчитанной, а «Салават Юлаев» получил удаление за задержку игры. И в большинстве Данил Файзуллин отличился на отметке 1 минута 26 секунд. Третью шайбу в ворота хозяев забросил Юрий Паутов (24-я минута).

Хозяева отыграли две шайбы за минуту. Сначала отличился Михаил Науменков (33), затем Алексей Пустозеров (34), а за 9 секунд до финальной сирены тот же Пустозеров перевел игру в овертайм.

Победу «Адмиралу» принес точный бросок Александра Шевченко (66).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2. Шестая игра состоится 11 марта во Владивостоке.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала Восточной конференции. 5-я игра

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Шевченко (Берлев, Чебыкин), 00:52

0:2 – Файзуллин (Червени, Криштоф), 01:26 (бол.)

0:3 – Паутов (Гутик, Берлев), 23:59

1:3 – Науменков (Шмелев), 32:56 (бол.)

2:3 – Пустозеров (Хмелевский, Шмелев), 34:00 (бол.)

3:3 – Пустозеров, 59:51 (бол.)

3:4 – Шевченко (Грачев, Файзуллин), 65:18

Вратари: Ежов – Серебряков

Счет в серии: 2-3