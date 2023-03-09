«Я не думаю, что он рад»: руководство «Вашингтона» - о недовольстве Овечкина изменениями в клубе

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал реакцию капитана команды Александра Овечкина на происходящие в клубе изменения.

«Ови хочет побеждать. Он хочет быть конкурентоспособным. Я не думаю, что он рад тому, что Орлов и Хэтэуэй ушли. Я просто рассказал ему о причинах того, что мы сделали, и о том, что, на наш взгляд, придется сделать.

Важно донести до него, чего мы пытаемся достичь. Не знаю, рад ли он этому. Он больше склонен говорить: «Посмотрим, что сейчас произойдет», - приводит слова Маклеллана американская пресса.

Напомним, команду покинули российский защитник Дмитрий Орлов, а также форварды Гарнет Хэтэуэй и Маркус Юханссон.