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Дубль Радулова помог «Ак Барсу» разгромить «Нефтехимик» и повести в серии плей-офф КХЛ

Встреча прошла в Казани.
09 марта 2023 21:51

«Ак Барс» на своей площадке оказался сильнее «Нефтехимика» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу казанского клуба.

В составе победителей отличились Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Никита Дыняк и Александр Радулов (дважды).

Гости овтетили заброшенной шайбой в исполнении Анселя Галимова.

Таким образом, команда Зинэтулы Билялетдинова повела в серии - 3:2. Следующая игра между коллективами состоится 11 марта в Нижнекамске.

Кубок Гагарина
1-й раунд
«Ак Барс» – «Нефтехимик» – 6:1 (1:1, 4:0, 1:0:0)
Голы:
1:0 – Воронков (Войнов), 0:43
1:1 – Галимов (Шафигуллин), 14:18
2:1 – Галиев (Войнов), 23:21
3:1 – Кагарлицкий (), 33:10
4:1 – Дыняк (Лукоянов, Журавлев), 34:06
5:1 – Радулов (Сафонов), 38:25
6:1 – Радулов (Лямкин, Шипачев), 59:46.
Счет в серии: 3-2.

источник: «Советский спорт»
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