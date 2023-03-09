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Дубли Яшкина и Хайруллина принесли СКА победу над минским «Динамо» в пятом матче плей-офф

Противостояние возвращается в столицу Белоруссии.
09 марта 2023 22:03
автор: Александр Шульгин

В пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина питерский СКА на своем льду нанес поражение минскому «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Дмитрий Яшкин. Еще по одной шайбе забросили Василий Глотов, Никита Гусев и Марат Хайруллин, дважды поразивший пустые ворота. Дважды питерцы реализовали большинство.

Гости ответили точными бросками Виталия Пинчука, также воспользовавшегося численным перевесом, Седрика Пакетта и Дмитрия Соколова при формате «5х4».

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу СКА. Шестой матч пройдет в Минске, а решающий, если понадобится, в Петербурге.

КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф
Западная конференция. 1/4 финала
СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Минск) - 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)
Голы:
0:1 - Пинчук (Спунер, Соколов), 8:43 (5х4)
1:1 - Яшкин (Гусев, Ожиганов), 10:16 (5х4)
2:1 - Глотов (Комаров), 17:15
3:2 - Пакетт (Козун), 46:32
4:2 - Гусев (Глотов, Камалов), 47:53
4:3 - Соколов (Барберио, Козун), 51:58 (5х4)
5:3 - Хайруллин (п.в.), 58:27
6:3 - Хайруллин (п.в.)
Вратари: Николаев - Колосов
Счет в серии: 3-2.

источник: «Советский спорт»
Дубли Яшкина и Хайруллина принесли СКА победу над минским «Динамо» в пятом матче плей-офф
Противостояние возвращается в столицу Белоруссии.
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