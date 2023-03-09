Дубли Яшкина и Хайруллина принесли СКА победу над минским «Динамо» в пятом матче плей-офф

В пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина питерский СКА на своем льду нанес поражение минскому «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Дмитрий Яшкин. Еще по одной шайбе забросили Василий Глотов, Никита Гусев и Марат Хайруллин, дважды поразивший пустые ворота. Дважды питерцы реализовали большинство.

Гости ответили точными бросками Виталия Пинчука, также воспользовавшегося численным перевесом, Седрика Пакетта и Дмитрия Соколова при формате «5х4».

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу СКА. Шестой матч пройдет в Минске, а решающий, если понадобится, в Петербурге.

КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф

Западная конференция. 1/4 финала

СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Минск) - 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)

Голы:

0:1 - Пинчук (Спунер, Соколов), 8:43 (5х4)

1:1 - Яшкин (Гусев, Ожиганов), 10:16 (5х4)

2:1 - Глотов (Комаров), 17:15

3:2 - Пакетт (Козун), 46:32

4:2 - Гусев (Глотов, Камалов), 47:53

4:3 - Соколов (Барберио, Козун), 51:58 (5х4)

5:3 - Хайруллин (п.в.), 58:27

6:3 - Хайруллин (п.в.)

Вратари: Николаев - Колосов

Счет в серии: 3-2.