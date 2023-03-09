«Локомотив» одержал четвертую победу над «Витязем» и вышел в полуфинал Запада

Хоккеисты «Локомотив» дома оказались сильнее «Витязя» (2:1 ОТ) в пятом матче серии плей-офф Западной конференции КХЛ.

Отметим, что очная встреча хоккейных клубов прошла в Ярославе и закончилась со счетом 2:1 в пользу ярославцев.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе хозяйской команды шайбу забросил Степан Никулин (50). За гостей отличился Иван Зинченко (3).

Заброшенная шайба Георгия Иванова в овертайме (81) отправляет ярославский клуб в полуфинал Западной конференции.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала Западной конференции. 5-й матч

«Локомотив» (Ярославль) – «Витязь» (Московская область) – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Зинченко, 02:34

1:1 – Никулин (Алексеев, Сергеев), 49:45

2:1 – Иванов (Каюмов), 80:43 (бол.)

Вратари: Исаев – Дорожко

Счет в серии: 4-1