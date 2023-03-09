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«Счастье было на стороне «Локомотива»: тренер «Витязя» Буцаев подвел итоги серии с ярославцами

Подмосковный клуб покидает розыгрыш Кубка Гагарина.
09 марта 2023 23:52
автор: Александр Шульгин

Главный тренер подмосковного «Витязя» Владимир Буцаев прокомментировал результат серии 1/4 финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива».

«Действительно в первую очередь хотел бы поблагодарить соперника за такую серию и пожелать им удачи в дальнейших раундах. По игре - мы были близки сегодня вернуться в серию, но где-то чуть-чуть не хватило, где-то чуть-чуть не дотерпели. Может быть, где-то хоккейное счастье было на стороне «Локомотива», Тем не менее огромная благодарность болельщикам и ребятам, которые провели великолепный сезон. Я могу только гордиться этой командой», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Отметим, что очная встреча хоккейных клубов прошла в Ярославе и закончилась со счетом 2:1 в пользу ярославцев.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе хозяйской команды шайбу забросил Степан Никулин (50). За гостей отличился Иван Зинченко (3).

Заброшенная шайба Георгия Иванова в овертайме (81) отправляет ярославский клуб в полуфинал Западной конференции.

источник: КХЛ
«Счастье было на стороне «Локомотива»: тренер «Витязя» Буцаев подвел итоги серии с ярославцами
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