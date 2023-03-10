«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», Овечкин и Кузнецов не реализовали буллиты

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В основное время у победителей отличились Эрик Хаула (27-я минута) и Доусон Мерсер (28). У хозяев площадки шайбы на счету Тревора ван Римсдайка (20) и Дилана Строума (30). Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов была заброшена единственная шайба – она на счету Тимо Майера.

Нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин свои попытки не реализовали.

«Нью-Джерси» набрал 90 очков и занимает третье место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 69 очками расположился на 10-м месте.