Гол Свечникова и шатаут Кочеткова принесли «Каролине» победу над «Филадельфией»

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Филадельфию Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев площадки. Автором единственной шайбы в матче стал российский нападающий Андрей Свечников (3-я минута), которого признали первой звездой игры. Свечников набрал 55 очков (32+23) в 63 играх этого сезона.

Второй звездой матча стал российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков, проводивший первый матч за основную команду с середины января. Он отразил все 19 бросков по своим воротам и в четвертый раз за 20 матчей этого сезона сыграл на ноль.

«Каролина» набрала 94 очка и занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 59 очками находится на 14-й строчке турнирной таблицы Востока.