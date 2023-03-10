«Даллас» разгромил «Баффало», Дадонов стал третьей звездой встречи

«Даллас Старз» победил на выезде «Баффало Сэйберз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Баффало завершилась со счетом 10:4 в пользу гостей.

Впервые в этом сезоне НХЛ в ворота одной команды влетело 10 шайб. Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов забросил одну шайбу и отметился голевой передачей. Он был признан третьей звездой встречи.

Защитник «Баффало» Илья Любушкин записал на свой счет одну голевую передачу.

«Даллас» с 83 очками занимает третье место в Западной конференции, у «Сэйберз», которые потерпели третье поражение подряд 68 очков и 12-е место на Востоке.