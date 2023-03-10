Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» выиграть у «Монреаля»

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, которая состоялась в Монреале, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:3.

У победителей отличились Алексис Лафренье (4-я минута), Джейкоб Труба (21) и Патрик Кейн (35), забросивший свою первую шайбу за свой новый клуб. Во всех трех голах принимал участие российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарий, который был признан третьей звездой встречи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

У «Монреаля» шайбы на счету Кейдена Гуле (1), Алекса Бельзиля (18) и Джоша Андерсона (34).

Автором решающего броска в серии буллитов стал Мика Зибанежад.

«Рейнджерс» с 81 очками находятся на шестом месте в Восточной конференции, у «Монреаля» 58 очков, команда занимает 15-е место там же.