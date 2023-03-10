Нападающий «Миннесоты» Капризов пропустит от трех до четырех недель из-за травмы

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов пропустит от трех до четырех недель из-за травмы, сообщается в социальных сетях команды.

Капризов был травмирован в матче против «Виннипег Джетс» (4:2), когда в середине третьего периода защитник «Виннипега» Логан Стэнли столкнулся с россиянином и упал на его левую ногу.

После падения форвард «Миннесоты» покинул площадку и отправился в раздевалку до конца игры. У Капризова диагностирована травма нижней части тела, а эпизод со Стэнли был признан игровым и наказания не последовало.

В этом сезоне Капризов набрал 74 очка (39+35) в 65 матчах за «Миннесоту». Он является лучшим бомбардиром команды. «Миннесота» с 81 очками занимает четвертое место в Западной конференции.