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Нападающий «Миннесоты» Капризов пропустит от трех до четырех недель из-за травмы

Игрок получил повреждения после столкновения с хоккеистом «Виннипега» Стэнли.
10 марта 2023 08:28
автор: Александр Евграфов

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов пропустит от трех до четырех недель из-за травмы, сообщается в социальных сетях команды.

Капризов был травмирован в матче против «Виннипег Джетс» (4:2), когда в середине третьего периода защитник «Виннипега» Логан Стэнли столкнулся с россиянином и упал на его левую ногу.

После падения форвард «Миннесоты» покинул площадку и отправился в раздевалку до конца игры. У Капризова диагностирована травма нижней части тела, а эпизод со Стэнли был признан игровым и наказания не последовало.

В этом сезоне Капризов набрал 74 очка (39+35) в 65 матчах за «Миннесоту». Он является лучшим бомбардиром команды. «Миннесота» с 81 очками занимает четвертое место в Западной конференции.

источник: «Советский спорт»
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