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Три очка Кучерова не помогли «Тампе» в матче с «Вегасом»

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме
10 марта 2023 08:45
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Киган Колесар (1-я минута), Уилльям Карлссон (43) и Чандлер Стивенсон (46). Автором победного гола в овертайме стал Алек Мартинес (64).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу (58-я минута) и отдал две результативные передачи Брэйдену Пойнту, который оформил дубль (5, 60).

Два ассиста на свой счет записал российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев, а голкипер Андрей Василевский отразил 17 бросков из 21.

«Тампа» с 82 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Вегас», набрав 84 очка, укрепил лидерство на Западе.

источник: «Советский спорт»
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