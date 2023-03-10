Вратарь «Аризоны» Просветов стал первой звездой в своем первом матче в сезоне

Хоккеисты «Аризоны Койотс» победили «Нэшвил Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Темпе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев площадки.

Российский вратарь «Аризоны» Иван Просветов отразил 39 из 40 бросков по воротам и был признан первой звездой матча, который стал для голкипера первой игрой этого сезона в НХЛ.

Второй и третьей звездой игры были признаны нападающие «Аризоны» Брэтт Ритчи и Барретт Хэйтон. У обоих по заброшенной шайбе.

«Аризона» набрала 56 очков и идет на 13-й строчке в Западной конференции. «Нэшвилл» с 69 очками располагается на 10-м месте там же.