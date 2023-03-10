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Малкин стал самым большим «штрафником» в истории «Питтсбурга»

На счету россиянина 1050 минут штрафного времени.
10 марта 2023 09:26
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил клубный рекорд по количеству полученных штрафных минут.

В первом периоде матча против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4ОТ) трехкратный обладатель Кубка Стэнли Малкин был удален на две минуты. Всего же в 1045 матчах за карьеру 36-летний россиянин провел на скамье штрафников 1050 минут.

По этому показателю Малкин опередил нападающего Кевина Стивенса, у которого было 1048 минут.

В 64 матчах в этом сезоне россиянин набрал 67 очков (23+44).

источник: «Советский спорт»
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