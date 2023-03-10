Две голевые передачи Бучневича на ассистентский дубль Барабанова. «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе»

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сан-Хосе» со счетом 4:2.

В составе «Шаркс» забивали Эрик Карлссон (11-я минута) и Томаш Гертл (35), в обоих случаях ассистентом выступил российский хоккеист Александр Барабанов.

У «Блюз» по шайбе забросили Тори Круг (13), Сэмми Блэйс (31), Якуб Врана (43) и Роберт Томас в большинстве (56). В двух последних голах по очку за результативность получил соотечественник Барабанова Павел Бучневич.

«Блюзмены» набрали 61 очко и идут на шестом месте Центрального дивизиона. «Акулы» с 50 очками замыкают турнирную таблицы Тихоокеанского дивизиона.

«Сент-Луис» 12 марта сыграет в гостях с «Коламбусом», «Сан-Хосе» в этот же день примет «Миннесоту».