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Голевая передача Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» одержать победу над «Колорадо»

Матч НХЛ прошел в Денвере.
10 марта 2023 10:11
автор: Максим Скороходов

«Лос-Анджелес» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Колорадо» со счетом 5:2.

В составе команды из города ангелов по дублю оформили Адриан Кемпе (забив на 9-й и 41-й минутах) и Филлип Дано (45, 58), во втором случае поразивший пустые ворота, еще одну шайбу забросил Габриель Виларди (18). Отметим, что в одном из голов Кемпе ассистировал российский защитник Владислав Гавриков.

У клуба из Денвера забивали Эван Родригес (35) и Натан МакКиннон в большинстве (45).

«Кингз» набрали 84 очка и поднялись на второе место всей Западной конференции, «Эвеланш» с 76 очками идет третьим в Центральном дивизионе.

«Колорадо» 12 марта примет «Аризону», «Лос-Анджелес» в этот же день сыграет дома против «Нэшвилла».

источник: «Советский спорт»
Голевая передача Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» одержать победу над «Колорадо»
Матч НХЛ прошел в Денвере.
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