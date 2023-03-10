Голевая передача Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» одержать победу над «Колорадо»

«Лос-Анджелес» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Колорадо» со счетом 5:2.

В составе команды из города ангелов по дублю оформили Адриан Кемпе (забив на 9-й и 41-й минутах) и Филлип Дано (45, 58), во втором случае поразивший пустые ворота, еще одну шайбу забросил Габриель Виларди (18). Отметим, что в одном из голов Кемпе ассистировал российский защитник Владислав Гавриков.

У клуба из Денвера забивали Эван Родригес (35) и Натан МакКиннон в большинстве (45).

«Кингз» набрали 84 очка и поднялись на второе место всей Западной конференции, «Эвеланш» с 76 очками идет третьим в Центральном дивизионе.

«Колорадо» 12 марта примет «Аризону», «Лос-Анджелес» в этот же день сыграет дома против «Нэшвилла».