Голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков признан третьей звездой дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

В матче с «Филадельфией Флайерз» он отразил все 19 бросков по воротам и в четвертый раз в сезоне сыграл на ноль. Днем ранее Кочетков был вызван в состав «Каролины» из фарм-клуба. По количеству сухих встреч он уступает лишь Илье Сорокину и Дарси Кемперу, у которых по пять «сухарей».

Первой звездой дня стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли, оформивший дубль в матче с «Питтсбургом» (4:3 ОТ). Второй звездой назван нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе, на счету которого дубль в игре против «Колорадо Эвеланш» (5:2).