ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Трудно бросать, когда играешь в меньшинстве»: форвард «Адмирала» Емец - о матче с «Салаватом»

Дальневосточники повели в серии 3-2.
10 марта 2023 11:35
автор: Александр Шульгин

Нападающий владивостокского «Адмирала» Иван Емец прокомментировал результат пятого матча четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина против уфимского «Салавата Юлаева».

«Хорошо начали, реализовали численное преимущество. В тех играх мы тоже зарабатывали удаления, просто не удалось их реализовать, а сегодня это получилось.

«Салавату» было некуда отступать, счет был 0:3, они побежали в атаку, плюс мы два раза играли втроем. Трудно бросать, когда ты играешь в меньшинстве. На удержание не играем, всегда стараемся атаковать, но не всегда это получается. Конечно, обидно было так пропускать, но все понимали, что нет времени расстраиваться, в овертайме все начиналось с самого начала. Просто нужно было забить первыми», - приводит слова хоккеиста Metaratings.ru.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Адмирала». По ходу матча дальневосточники вели 3:0, однако уфимцы за девять секунд до конца третьего периода смогли перевести игру в овертайм, где гости все равно вырвали победу.

Шестой матч пройдет во Владивостоке. В случае победы «Адмирал» досрочно выйдет в полуфинал конференции.

источник: Metaratings.ru
«Трудно бросать, когда играешь в меньшинстве»: форвард «Адмирала» Емец - о матче с «Салаватом»
Дальневосточники повели в серии 3-2.
10.03.2023 11:35
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков признан третьей звездой дня в НХЛ
Россиянин в матче с «Филадельфией» четвертый раз в сезоне сыграл на ноль.
10.03.2023 10:51
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Голевая передача Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» одержать победу над «Колорадо»
Матч НХЛ прошел в Денвере.
10.03.2023 10:11
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Две голевые передачи Бучневича на ассистентский дубль Барабанова. «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе»
Игра НХЛ прошла на льду «блюзменов».
10.03.2023 09:44
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Малкин стал самым большим «штрафником» в истории «Питтсбурга»
На счету россиянина 1050 минут штрафного времени.
10.03.2023 09:26
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Вратарь «Аризоны» Просветов стал первой звездой в своем первом матче в сезоне
Россиянин отразил 39 бросков по воротам и помог своей команде победить «Нэшвилл»
10.03.2023 09:04
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Три очка Кучерова не помогли «Тампе» в матче с «Вегасом»
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей в овертайме
10.03.2023 08:45
Хоккей
автор: Александр Евграфов
В матче «Тампы» и «Вегаса» произошла массовая драка хоккеистов (видео)
В общей сложности судьи выписали 122 минуты штрафа.
10.03.2023 08:45
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Миннесоты» Капризов пропустит от трех до четырех недель из-за травмы
Игрок получил повреждения после столкновения с хоккеистом «Виннипега» Стэнли.
10.03.2023 08:28
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» выиграть у «Монреаля»
Первую шайбу за свой новый клуб забросил Патрик Кейн.
10.03.2023 08:23
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика