«Трудно бросать, когда играешь в меньшинстве»: форвард «Адмирала» Емец - о матче с «Салаватом»

Нападающий владивостокского «Адмирала» Иван Емец прокомментировал результат пятого матча четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина против уфимского «Салавата Юлаева».

«Хорошо начали, реализовали численное преимущество. В тех играх мы тоже зарабатывали удаления, просто не удалось их реализовать, а сегодня это получилось.

«Салавату» было некуда отступать, счет был 0:3, они побежали в атаку, плюс мы два раза играли втроем. Трудно бросать, когда ты играешь в меньшинстве. На удержание не играем, всегда стараемся атаковать, но не всегда это получается. Конечно, обидно было так пропускать, но все понимали, что нет времени расстраиваться, в овертайме все начиналось с самого начала. Просто нужно было забить первыми», - приводит слова хоккеиста Metaratings.ru.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Адмирала». По ходу матча дальневосточники вели 3:0, однако уфимцы за девять секунд до конца третьего периода смогли перевести игру в овертайм, где гости все равно вырвали победу.

Шестой матч пройдет во Владивостоке. В случае победы «Адмирал» досрочно выйдет в полуфинал конференции.