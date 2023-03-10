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Быков допускает, что СКА, ЦСКА или «Ак Барс» могут вылететь из Кубка Гагарина после первого раунда

В полуфинал конференции вышел пока один «Локомотив».
10 марта 2023 16:52
автор: Максим Скороходов

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков допустил, что кто-то из фаворитов сезона СКА, ЦСКА или «Ак Барс» вылетит из Кубка Гагарина после первого раунда плей-офф.

- Кто сильнее характером, кто больше нацелен, у кого амбиции сочетаются с работой, которая была проделана, те и будут пробиваться. Но это не значит, что не может быть сюрпризов. Я думаю, что здесь всякое возможно. Это именно настрой команды. Неважно, стал ты первым или последним, - приводит слова Быкова «ВсеПроСпорт».

СКА ведет в серии с минским «Динамо» - 3:2. Такой же расклад сил в противостоянии между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» в пользу первого клуба. У ЦСКА и «Северстали» счет равный - 2:2.

Напомним, серии идут до четырех побед.

источник: «ВсеПроСпорт»
Быков допускает, что СКА, ЦСКА или «Ак Барс» могут вылететь из Кубка Гагарина после первого раунда
В полуфинал конференции вышел пока один «Локомотив».
10.03.2023 16:52
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