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«Авангард» победил в овертайме «Сибирь» и вышел в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина

Команда из Омска стала первым полуфиналистом Восточной конференции.
10 марта 2023 19:21
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Авангарда» победили «Сибирь» в пятом матче 1/4 финала конференции Кубка Гагарина. Встреча в Омске завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки.

У «Авангарда» в основное время отличились Семен Чистяков (33-я минута), Владимир Ткачев (44), Дамир Шарипзянов (49). У гостей шайбы на счету Тревора Мерфи (40), Валентина Пьянова (41), Михала Чайковски (58).

Победной для «Авангарда» стала шайба Зият Пайгина, заброшенная в овертайме, на 63-й минуте.

«Авангард» выиграл серию со счетом 4-1 и стал первым полуфиналистом Восточной конференции.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала Восточной конференции. 5-я игра

«Авангард» (Омск) – «Сибирь» (Новосибирская область) – 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы:

1:0 – Чистяков (Буше, Найт), 32:04

1:1 – Мерфи (Шаров, Пьянов), 39:40 (бол.)

1:2 – Пьянов (Мерфи, Шаров), 40:41

2:2 – Ткачев (Буше), 43:36

3:2 – Шарипзянов (Ткачев), 48:49 (бол.)

3:3 – Чайковски (Яковлев, Аланов), 57:16

4:3 – Пайгин (Шарипзянов), 62:22

Вратари: Демченко – Костин

Счет в серии: 4-1

источник: «Советский спорт»
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