«Автомобилист» дома обыграл «Металлург» и повел в серии плей-офф

Хоккеисты «Автомобилиста» победили «Металлург» в пятом матче 1/4 финала конференции Кубка Гагарина. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей отличились Алексей Макеев (3-я минута), Алексей Василевский (12), Кертис Волк (14), Ник Эберт (21), Андрей Обидин (26) и Стефан да Коста (59).

У гостей шайбы на счету Филиппа Майе (28), Никиты Коростелева (31), Брендэна Лайпсика (37).

«Автомобилист» повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Шестая игра серии состоится 12 марта в Магнитогорске.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. 5-я игра.

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск) - 6:3 (3:0, 2:3, 1:0)

Голы:

1:0 – Макеев (Голышев, Кормье), 02:27 (бол.)

2:0 – Василевский (Волк, Мэйсек), 11:03

3:0 – Волк (Да Коста, Широков), 13:55

4:0 – Эберт (Мэйсек, Макеев), 20:30

5:0 – Обидин (Волк, Эберт), 25:58

5:1 – Майе (Лайпсик), 27:54

5:2 – Коростелев (Лайпсик), 30:02

5:3 – Лайпсик (Майе, Керран), 36:42

6:3 – Да Коста (Широков), 58:25

Вратари: Маттсон - Паскуале, Кошечкин с 13:55

Счет в серии 3-2