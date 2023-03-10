ЦСКА победил «Северсталь» и вышел вперед в серии плей-офф

Хоккеисты ЦСКА победили «Северсталь» в пятом матче четвертьфинала конференций Кубка Гагарина. Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки.

У армейцев забитыми голами отличились Виталий Абрамов (16-я минута), Даррен Диц (18), Никита Нестеров (25) и Антон Слепышев (33). У гостей шайбы на счету Никиты Макеева (28), Даниила Вовченко (36) и Александра Суворова (42).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Шестая игра серии состоится 12 марта в Череповце.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. 5-я игра.

ЦСКА (Москва) – «Северсталь» (Череповец) - 4:3 (2:0, 2:2, 0:1).

Голы:

1:0 – Абрамов (Брюквин, Классон), 15:08

2:0 – Диц (Соркин, Мамин), 17:37

3:0 – Нестеров (Окулов, Григоренко), 24:57

3:1 – Макеев (Тихонов), 27:18

4:1 – Слепышев (Светлаков, Карнаухов), 32:44

4:2 – Вовченко (Пилипенко, Петунин), 35:54

4:3 – Суворов (Петунин, Абросимов), 41:19

Вратари: Рейдеборн - Самонов

Счет в серии 3-2