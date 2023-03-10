«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в овертайме и находится в шаге от победы в серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Торпедо» на своем льду одержали победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ) в пятом матче 1/4 финала первого раунда плей-офф КХЛ.

Отметим, что в основное время в составе хозяев шайбы забросили Денис Ян (2-я минута), Артем Михеев (39) и Владислав Фирстов (51). Гости ответили дублем Эрика О'Делла (26, 39) и голом Якоба Лильи (51).

В овертайме победу нижегородцам принес точный бросок Яна (79).

Таким образом, подопечные Игоря Ларионова вышли вперед в серии – 3:2. Шестая игра между командами состоится 12 марта в Москве.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала Западной конференции. 5-я игра

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Москва) - 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Ян (Федотов, Кульбаков), 01:20 (бол.)

1:1 – О'Делл (Тринеев, Малышев), 25:56

1:2 – О'Делл (Лилья, Менелл), 38:02 (бол.)

2:2 – Михеев (Веряев, Федотов), 38:39

2:3 – Лилья (Уил, Менелл), 50:02

3:3 – Фирстов (Федотов, Бокун), 50:51

4:3 – Ян (Михеев, Коваленко), 78:20 (бол.)

Вратари: Кульбаков - Коновалов

Счет в серии 3-2