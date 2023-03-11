«Адмирал» выиграл шестой матч у «Салавата Юлаева» и вышел в полуфинал Восточной конференции

«Адмирал» победил «Салават Юлаев» со счетом 3:2 в шестом матче четвертьфинала Восточной конференции.

У уфимского клуба дубль оформил Александр Хмелевский, забросив одну шайбу в большинстве (17-я минута), а вторую в равных составах (46). У «моряков» забивали Павел Шэн (30), Иван Емец (34) и Антон Берлев (58).

Таким образом, «Адмирал» одержал четвертую победу в серии и впервые вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

КХЛ

Четвертьфинал Восточной конференции

«Адмирал» (Владивосток) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы:

0:1 – Хмелевский, 16:37 (Бол.)

1:1 – Шэн, 29:41

2:1 – Емец, 33:11

2:2 – Хмелевски (Башкиров), 45:57

3:2 - Берлев (Емец), 57:21

Счет в серии: 4 - 2