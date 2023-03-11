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Главный тренер «Адмирала» горд своей командой

«Моряки» впервые в истории вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.
11 марта 2023 15:13
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев дал комментарий после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2) в шестом матче четвертьфинала Восточной конференции.

Команда из Владивостока одержала четвертую победу в серии и впервые в истории вышла во второй раунд Кубка Гагарина.

«Хочу начать свой комментарий с благодарности Владивостоку. Нашим болельщикам, которые на протяжении всего сезона поддерживали команду. Мне нравится Владивосток, я ценю и уважаю наших болельщиков! Сама серия была упорной и огненной. Буду аккуратен со словами, но хочу сказать, что я очень горд этими ребятами! Честно, не ожидал, что они столько могут из себя доставать и прыгнуть выше головы», - приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Напомним, что «моряки» в регулярном чемпионате заняли седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

источник: КХЛ
Главный тренер «Адмирала» горд своей командой
«Моряки» впервые в истории вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.
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