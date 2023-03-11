СКА выиграл шестой матч у минского «Динамо» и вышел в полуфинал Западной конференции

В шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции СКА в гостях нанес поражение минскому «Динамо».
Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу питерцев, в составе которых отличились Василий Глотов (3-я минута), Михаил Воробьев (9), Андрей Педан (33) и Марат Хайруллин (60). За хозяев льда шайбы забросили Владимир Алистров (2) и Серей Сапего (32).
Таким образом, санкт-петербургская команда одержала четвертую победу в серии и вышла во второй раунд Кубка Гагарина.
КХЛ
Кубок Гагарина. Плей-офф
Западная конференция. 1/4 финала
Шестой матч
«Динамо» (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы:
1:0 - Алистров, 11:09 (мен.)
1:1 - Глотов (Гребенщиков), 02:30
1:2 - Воробьев (Хайруллин, Жафяров), 08:06
2:2 - Сапего (Мартынов), 31:20 (мен.)
2:3 - Педан (Глотов), 32:33
2:4 - Хайруллин (Комаров), 59:45
Вратари: Колосов - Николаев.
Счет в серии - 2:4