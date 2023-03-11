СКА выиграл шестой матч у минского «Динамо» и вышел в полуфинал Западной конференции

В шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции СКА в гостях нанес поражение минскому «Динамо».

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу питерцев, в составе которых отличились Василий Глотов (3-я минута), Михаил Воробьев (9), Андрей Педан (33) и Марат Хайруллин (60). За хозяев льда шайбы забросили Владимир Алистров (2) и Серей Сапего (32).

Таким образом, санкт-петербургская команда одержала четвертую победу в серии и вышла во второй раунд Кубка Гагарина.

КХЛ

Кубок Гагарина. Плей-офф

Западная конференция. 1/4 финала

Шестой матч

«Динамо» (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы:

1:0 - Алистров, 11:09 (мен.)

1:1 - Глотов (Гребенщиков), 02:30

1:2 - Воробьев (Хайруллин, Жафяров), 08:06

2:2 - Сапего (Мартынов), 31:20 (мен.)

2:3 - Педан (Глотов), 32:33

2:4 - Хайруллин (Комаров), 59:45

Вратари: Колосов - Николаев.

Счет в серии - 2:4