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Результативная передача Орлова помогла «Бостону» дома обыграть «Детройт»

Встреча команд прошла на площадке «медведей», в Бостоне. 
11 марта 2023 23:47
автор: Глеб Шевяков

«Бостон Брюинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Детройт Ред Уингз» со счетом 3:2.

Отметим, что в составе хозяев шайбы забросили Хампус Линдхольм (33-я минута), Патрис Бержерон (35) и Гарнет Хэтэуэй (54). Российский защитник Дмитрий Орлов отличился результативной передачей. Соперник ответил голевыми бросками Эндрю Коппа (2) и Алекса Чиассона (5).

Таким образом, «Бостон» набирает 105 очков и по-прежнему остается лидером в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт» располагается на 13-й строчке, имея в своем активе 67 очков.

12 марта «Брюинз» и «Ред Уингз» снова проведут очную встречу, но уже в Детройте.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон Брюинз» - «Детройт Ред Уингз» - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы:

0:1 – Копп, 01:36 (бол.)

0:2 – Чиассон (Перрон, Ларкин), 04:32 (мен.)

1:2 – Линдхольм (Койл, Фредерик), 32:43

2:2 – Бержерон (Дебраск, Орлов), 34:11 (бол.)

3:2 – Хэтэуэй (Грир, Носек), 53:54

Вратари: Улльмарк – Хелльберг

Результативная передача Орлова помогла «Бостону» дома обыграть «Детройт»
Встреча команд прошла на площадке «медведей», в Бостоне. 
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