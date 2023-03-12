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Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» одержать победу над «Айлендерс»

Матч НХЛ прошел в Нью-Йорке.
12 марта 2023 10:23
автор: Максим Скороходов

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Айлендерс» со счетом 5:1.

На шайбу шведского нападающего клуба из Нью-Йорка Пьера Энгвалля (6-я минута), «Кэпиталз» ответили голами Дилана Строума (7-я минута), Ти-Джея Оши (20), Энтони Манта с передачи Александра Овечкина (45), Ника Дауда (53) и Никласа Бэкстрема (54).

Отметим, что российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 22 из 27 бросков по своим воротам.

«Островитяне» находятся с 76 очками на восьмом месте Восточной конференции в зоне плей-офф, где пока отсутствуют «столичные», они на десятом месте в той же турнирной таблице, набрав 71 очко в 67 играх.

«Вашингтон» сыграет 15 марта в гостях с «Рейнджерс», «Айлендерс» в этот же день проведет гостевой матч против «Лос-Анджелеса».

источник: «Советский спорт»
Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» одержать победу над «Айлендерс»
Матч НХЛ прошел в Нью-Йорке.
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