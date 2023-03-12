32 сейва Шестеркина и шайба Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Баффало»

«Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Баффало» со счетом 2:1 ОТ.

На гол представителя «сабель» Джеффа Скиннера (28-я минута) «синерубашечники» ответили шайбами Патрика Кейна (32) и Артемия Панарина, реализовавшего большинство в овертайме (63).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Клуб из Нью-Йорка набрал 83 очка и занимает третье место в Столичном дивизионе, «Сэйбрз» добыли 69-е очко и располагаются на шестой позиции Атлантического дивизиона.

«Баффало» сыграет 14 марта в гостях с «Торонто», «Рейнджерс» на следующий день примут «Вашингтон».