Результативный пас Барабанова не помог «Сан-Хосе» набрать очки в матче с «Миннесотой»

Хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» на своей площадке уступили «Миннесоте Уайлд» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в составе хозяев шайбы забросили Логан Кутюр (31-я минута) и Томаш Гертл (49). Российский нападающий акул Александр Барабанов отличился результативной передачей. Соперник ответил голами Джареда Сперджена (2), Фредерика Годро (39), Маркуса Юханссона (41), Матса Цуккарелло (52) и Мэтта Болди (59). Форвард Кирилл Капризов не принимал участия в игре из-за травмы.

Таким образом, «Миннесота» набрала 83 очка и расположилась на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» идет 16-м (50 очков).