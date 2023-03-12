Дубль Кузьменко помог «Ванкуверу» дома одержать победу над «Оттавой»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» – «Оттава Сенаторз» завершился победой хозяев со счетом 5:2.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал российский нападающий победившей команды Андрей Кузьменко, оформивший дубль на 16-й и 60-й минутах. По одной шайбе забросили Джей Ти Миллер (25), Нильс Оман (31) и Шелдон Дрис (47). Соперник ответил результативными бросками Клода Жиру (54) и Ника Холдена (56).

Таким образом, «Ванкувер» набрал 61 очко и расположился на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава» идет 11-й на Востоке (70 очков).