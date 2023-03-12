«Виннипег» на выезде обыграл «Флориду», Наместников набрал три результативных очка

«Виннипег Джетс» в гостях победил «Флориду Пантерз» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что весомый вклад в итоговый результат встречи внес нападающий гостей Владислав Наместников, оформивший дубль на 20-й и 33-й минутах, и отдавший результативный пас на Николая Элерса (16). Также две шайбы забросил Марк Шайфли (7, 65).

Хозяева ответили голевыми бросками Мэттью Ткачука (17, 47), Сэма Райнхарта (25) и Марка Стаала (41). Голкипер Сергей Бобровский сделал 22 сейва.

В данный момент «Виннипег» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков. «Флорида» идет девятой на Востоке (73 очка).