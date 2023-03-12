Полуфинальная серия плей-офф КХЛ «Ак Барс» - «Адмирал» стартует 16 марта

Серия матчей полуфинала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Адмиралом» стартует 16 марта, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Первые две игры состоятся 16 и 18 марта в Казани, затем серия отправится во Владивосток (20 и 22 марта), оставшиеся игры, если понадобятся, состоятся 24 марта в Казани, 26 марта в Владивостоке, 28 марта в Казани. Серия матчей будет идти до четырех побед.

Второй полуфинал Восточной конференции, в котором сыграют «Авангард» и победитель пары «Автомобилист» - «Металлург» начнется 17 марта. Преимущество своей площадки будет иметь омский хоккейный клуб.

Расписание полуфиналов Западной конференции станет известно позднее.