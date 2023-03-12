Нападающий «Миннесоты» – о травме Капризова: Потребуются усилия каждого игрока, чтобы заменить его

Форвард «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло поделился мнением о травме своего партнера по команде Кирилла Капризова.

Напомним, что в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:2), который состоялся 9 марта, россиянин получил повреждение и выбыл из строя на три-четыре недели.

– Терять своего лучшего игрока никогда не будет легко. Потребуются усилия каждого игрока, чтобы заменить его. Мы хотели бы побеждать с ним – как с другом и товарищем по команде, но прямо сейчас он может насладиться своими тремя-четырьмя неделями отдыха, запастись энергией и, надеюсь, подготовиться и вернуться в строй к плей-офф, – приводит слова Цуккарелло зарубежная пресса.

Добавим, что в текущем сезоне Капризов принял участие в 65 матчах, забросил 39 шайб и отдал 35 результативных передач.

В данный момент «Миннесота» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 83 очка.