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В «Сочи» сделали заявление по поводу обвинения Иванюженкова в убийстве

В команде отметили, что правоохранительные органы не обращались за какой-либо информацией.
12 марта 2023 14:45
автор: Александр Евграфов

Хоккейный клуб «Сочи» не получал никакой информации или официальных запросов из правоохранительных органов по поводу игрока команды Артема Иванюженкова, говорится в заявлении клуба КХЛ, опубликованном в официальном Telegram-канале.

«После окончания последнего матча регулярного чемпионата КХЛ 26 февраля хоккеисты команды получили выходные дни. На первую после отпуска тренировку команда собралась 10 марта. В пятницу и субботу игроки работали во дворце спорта «Большой», Артём Иванюженков участвовал в тренировочном процессе. На 12 марта в графике команды запланирован выходной», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иванюженков был задержан в Подольске по подозрению в убийстве. Однако позже, информация была опровергнута.

В «Сочи» сделали заявление по поводу обвинения Иванюженкова в убийстве
В команде отметили, что правоохранительные органы не обращались за какой-либо информацией.
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