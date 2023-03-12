В «Сочи» сделали заявление по поводу обвинения Иванюженкова в убийстве

Хоккейный клуб «Сочи» не получал никакой информации или официальных запросов из правоохранительных органов по поводу игрока команды Артема Иванюженкова, говорится в заявлении клуба КХЛ, опубликованном в официальном Telegram-канале.

«После окончания последнего матча регулярного чемпионата КХЛ 26 февраля хоккеисты команды получили выходные дни. На первую после отпуска тренировку команда собралась 10 марта. В пятницу и субботу игроки работали во дворце спорта «Большой», Артём Иванюженков участвовал в тренировочном процессе. На 12 марта в графике команды запланирован выходной», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иванюженков был задержан в Подольске по подозрению в убийстве. Однако позже, информация была опровергнута.