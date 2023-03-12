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Иванюженков опроверг свою причастность к убийству человека в Подольске

Хоккеист заверяет, что находится в другом городе.
12 марта 2023 16:13
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Сочи» Артём Иванюженков опроверг обвинения в убийстве человека в подмосковном Подольске.

Напомним, что 23-летнему мужчине после конфликта в кафе нанесли смертельное ножевое ранение.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иванюженков был задержан в Подольске по подозрению в убийстве. Однако позже, информация была опровергнута клубом.

«По сeти разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совeршил преступление в Подмосковьe в каком-то ресторанe. Не верьте непровeренной информации. Я трeтий день нахожусь на сбоpах в Сочи. Слeдствие во всем разберeтся. Всем хорошего дня и привeт из Сочи», — заявил Иванюженков в своeм видеообращении.

Отметим, что Следственный комитет РФ также опроверг причастность хоккеиста к убийству.

источник: «Советский спорт»
Иванюженков опроверг свою причастность к убийству человека в Подольске
Хоккеист заверяет, что находится в другом городе.
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