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Хет-трик Акользина помог «Металлургу» победить «Автомобилист» и сравнять счет в серии плей-офф

Решающий матч пройдет в Екатеринбурге.
12 марта 2023 16:59
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Металлурга» победили «Автомобилист» в шестом матче четвертьфинала Восточной конференции КХЛ. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей хет-трик оформил Павел Акользин, открывший счет на 16-й секунде матча, а затем забросивший шайбы на 47-й и 57-минуте встречи. У «Металлурга» также отличились Семен Кошелев (14), Григорий Дронов (41) и Денис Зернов (59).

Голевую передачу оформил голкипер хозяев Эдвард Паскуале.

У гостей шайбы на счету Ника Эберта (4), Сергея Широкова (33) и Кертиса Волка (45).

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающая игра состоится в Екатеринбурге 14 марта. Победитель этой пары в полуфинале конференции сыграет с омским «Авангардом»

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. 6-я игра.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Голы:

1:0 – Акользин (Неколенко), 00:16

1:1 – Эберт (Да Коста, Волк), 03:44 (бол.)

2:1 – Кошелев (Чибисов), 13:16

2:2 – Широков (Да Коста, Эберт), 32:10 (бол.)

3:2 – Дронов (Паскуале), 40:34 (бол.)

3:3 – Волк (Широков), 44:47 (бол.)

4:3 – Акользин, 46:56

5:3 – Акользин (Карпов), 56:20

6:3 – Зернов (Керран), 58:29 (в пустые ворота

Вратари: Паскуале – Бобков

Счет в серии: 3-3

источник: «Советский спорт»
Хет-трик Акользина помог «Металлургу» победить «Автомобилист» и сравнять счет в серии плей-офф
Решающий матч пройдет в Екатеринбурге.
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