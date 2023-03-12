«Северсталь» победила ЦСКА и сравняла счет в серии плей-офф Кубка Гагарина

Хоккеисты «Северстали» победили московских армейцев в шестом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча в Череповце завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей отличились Даниил Пыленков (25-я минута), Александр Петунин (39) и Никита Рожков (42). Голкипер «Северстали» Александр Самонов отразил 24 броска по воротам, первый раз в серии плей-офф и десятый раз в карьере сыграв на ноль.

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающая игра состоится в Москве 14 марта.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. 6-я игра.

«Северсталь» (Череповец) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы:

1:0 – Пыленков (Пресс, Вовченко), 24:05

2:0 – Петунин (Пыленков, Самонов), 38:27 (бол.)

3:0 – Рожков (Пресс, Гераськин), 41:51

Вратари: Самонов – Рейдеборн

Счет в серии: 3-3.