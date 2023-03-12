«Торпедо» вышло во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв в шестом матче московское «Динамо»

«Торпедо» вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина, взяв верх над московским «Динамо» в шести матчах (4-2) первого раунда плей-офф.

Последняя игра завершилась победой нижегородцев в столице России в первом овертайме - 2:1.

В основное время у хозяев отличился Деннис Ян (30-я минута). Он же стал автором победной шайбы на 62-й минуте. «Динамо» ответило точным броском Эрика О'Делла (31).

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала Западной конференции. 6-я игра

«Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Ян (Фирстов, Летунов), 29:09

1:1 – О'Делл (Игумнов, Миронов), 30:19

1:2 – Ян, 61:03

Вратари: Волков – Кульбаков

Счет в серии: 2-4.