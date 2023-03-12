«У нас есть инстинкт убийцы». Разин - после победы «Северстали» в шестом матче с ЦСКА

Главный тренер «Северстали» поделился эмоциями от победы над ЦСКА в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина.

Игра в Череповце завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Первый гол нас успокоил. Дальше играли солидно. Третий период вообще был шикарный. Нас ждёт самое интересное – седьмая игра. У нас есть ребята, которые вообще первый раз в жизни играют в плей-офф. Постараемся психологически их подготовить. Мы же рыси. У нас есть инстинкт убийцы», - цитирует Разина пресс-служба «Северстали».

Добавим, что счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающая игра состоится в Москве 14 марта.