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СКА начнет полуфинальную серию плей-офф КХЛ 16 марта

Днем позже первую игру серии до четырех побед проведет «Локомотив».
12 марта 2023 20:51
автор: Александр Евграфов

Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА начнет полуфинальную серию игр до четырех побед 16 марта, сообщается на сайте КХЛ.

Днем позже первую игру своей серии проведет ярославский «Локомотив».

При этом не определилась ни одна из пар второго раунда. В серии между ЦСКА и «Северсталью» ничья 3-3.

Если московские армейцы победят в серии, то они сыграют с «Локомотивом» и будут иметь преимущество своей площадки, а СКА поспорит с «Торпедо». Если сильнее окажутся хоккеисты «Северстали», то они отправятся в Санкт-Петербург к СКА, а «Локомотив» примет «Торпедо».

Решающий матч между ЦСКА и «Северсталью» состоится 14 марта в Москве.

источник: «Советский спорт»
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