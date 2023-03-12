«Наше начало было обнадеживающим». Федоров - о поражении ЦСКА в шестом матче серии с «Северсталью»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал причины поражения команды в шестой игре первого раунда плей-офф с «Северсталью».

Напомним, что матч в Череповце завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев льда.

«Забили нам голы очень вовремя. На мой взгляд, наше начало было обнадеживающим, но мы не забили. Мы странно сыграли свои моменты: очень академически, вместо того, чтобы быть нацеленными на ворота, на бросок, на создание хорошего голевого паса. К сожалению, этого не случилось», - приводит слова Федорова пресс-служба «Северстали».

Отметим, что счет в серии стал равным 3-3. Седьмая игра пройдет в Москве 14 марта.