«Хорошая победа, мы ушли с чемпионом в седьмую игру». Самонов - о серии «Северстали» с ЦСКА

Вратарь череповецкой «Северстали» Александр Самонов отреагировал на победу команды в шестом матче 1/8 финала с ЦСКА (3:0).

Напомним, что 27-летний голкипер отразил все 24 броска.

«Хорошая победа. Важно ли мне, что я сыграл «на ноль»? В принципе, неважно. Приятно. Но сейчас не до личных рекордов. Мы ушли с чемпионом в седьмую игру. Нужно больше стараться делать свою работу правильно», — приводит слова голкипера телеграм-канал «Северстали».

Добавим, что счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающая игра состоится в Москве 14 марта.