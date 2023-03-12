Гендиректор московского «Динамо» Анатолий Харчук рассказал о продолжении работы с наставником команды Алексеем Кудашовым.

Напомним, что бело-голубые проиграли «Торпедо» в овертайме (2:1) и завершили сезон, вылетев в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Серия продлилась шесть матчей.

«Та задача, которая была поставлена перед командой, выполнена. В плей-офф мы вышли, причём вышли не с восьмого места, а с пятого. Я согласен, что лучше идти с одним тренером, он эту команду набирал. С 28 февраля ничего не изменилось. «Динамо» подпишет новый контракт с Кудашовым», — приводит ТАСС слова Харчука.