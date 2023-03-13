Ассистентский дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на своем льду обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Рикард Раккель и Крис Летанг, реализовавшие большинство, а также Джейсон Закер. Дважды партнерам ассистировал Евгений Малкин.

Гости ответили шайбами Барклая Гудроу и Крис Крайдер.

«Пингвины» набрали 78 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Рейнджерс» с 84 очками расположились строчкой выше.