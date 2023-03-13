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Дебютная шайба Дорофеева принесла «Вегасу» победу над «Сент-Луисом»

Россиянин отметился двумя результативными действиями.
13 марта 2023 08:42
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде нанес поражение «Сент-Луис Блюз».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых отличились Вильям Карлссон, Джонатан Марчессо, Майк Амадио, Павел Дорофеев и Алекс Пьетранджело, поразивший уже пустые ворота.

Хозяева ответили точными бросками Якуба Враны в большинстве, Джордана Кайру и Тайлера Питлика.

Добавим, что для Дорофеева его шайба стала дебютной. Кроме того, Павел стал автором голевой передачи.

«Вегас» набрал 88 очков и продолжает лидировать на Западе.

«Блюзмены» с 63 очками занимают 11-ю строчку в турнирной таблице.

источник: «Советский спорт»
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