Дебютная шайба Дорофеева принесла «Вегасу» победу над «Сент-Луисом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде нанес поражение «Сент-Луис Блюз».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых отличились Вильям Карлссон, Джонатан Марчессо, Майк Амадио, Павел Дорофеев и Алекс Пьетранджело, поразивший уже пустые ворота.

Хозяева ответили точными бросками Якуба Враны в большинстве, Джордана Кайру и Тайлера Питлика.

Добавим, что для Дорофеева его шайба стала дебютной. Кроме того, Павел стал автором голевой передачи.

«Вегас» набрал 88 очков и продолжает лидировать на Западе.

«Блюзмены» с 63 очками занимают 11-ю строчку в турнирной таблице.